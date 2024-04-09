Оля Полякова неожиданно договорилась о гастролях в Африке прямо во время шоу

Такая идея зародилась у певицы во время съемок шоу "Я люблю Україну".

Певица Оля Полякова стала участницей шоу "Я люблю Україну" на телеканале ТЕТ, где сделала неожиданное заявление.

Вместе с TAYANNA певица сыграла за команду нового капитана Александра Педана. В то время как у Юрия Ткача за звание лучших боролись Анна Тринчер и Слава Демин.

Так, во время музыкальной паузы в студию проекта "Я люблю Україну" пришел гость из Нигерии – Джонсон, любящий петь украинские песни, но не очень хорошо знающий украинский язык. Он эмоционально отреагировал на появление Оли Поляковой в шоу. Как выяснилось, она является его любимой певицей, а ее треки слушают даже у него на родине. Артистка пошутила о гастролях в Африке, а Джонсон пообещал устроить ей большое сольное шоу.

"Оля, мы любим вашу музыку в Африке. Для вас я организую большой тур по Африке, потому что вы моя любимая певица", – сказал Джонсон и ударил по рукам с Поляковой.

Оля Полякова на шоу "Я люблю Україну"

Тем временем, украинский ведущий Слава Демин иронически прокомментировал такое неожиданное заявление и пожелал Джонсону "удачи".

Кроме того, во время шоу "Я люблю Україну" Оля Полякова и гость из Нигерии станцевали под легендарную песню Назария Яремчука "Стожари". Как все это происходило – можно просмотреть по ссылке.

Оля Полякова на шоу "Я люблю Україну"

Напомним, "Я люблю Україну" – большой увлекательный проект об Украине, где капитаны Юрий Ткач, Александр Педан и звездные участники еженедельно меряются знаниями о культуре, политике, языке, истории, традициях и выдающихся фигурах нашей непокоренной страны. Влюбляйтесь в Украину снова и снова по воскресеньям в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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