Оля Полякова нежно поздравила дочь-копию с 20-летием и показала, как Маша изменилась

Украинская певица Оля Полякова сегодня, 2 марта, отмечает день рождения старшей дочери.

Более того, в этом году у Маши Поляковой юбилей. Девушке исполняется 20 лет. Поэтому в своем Instagram артистка посвятила дочери приветственный пост. Исполнительница опубликовала видео, где собрала разнообразные фото и ролики с Машей. На кадрах можно заметить, как девушка росла и с годами менялась. Кроме того, Оля Полякова отметила, что очень благодарна дочери, что благодаря ей она впервые почувствовала, что значит быть мамой.

"Моя маленькая взрослая девочка! Тебе сегодня (2 марта – прим. ред.) 20! С тобой все впервые! Впервые я стала мамой, впервые полюбила кого-то больше, чем себя, впервые молилась так по-настоящему, чтобы защитить тебя, впервые целовала твои пухлые щечки и просто слетала с ума, все впервые, а потому так ярко и неповторимо!" – поделилась артистка.

Оля Полякова поздравила старшую дочь с 20-летием и показала их семейные фото

Оля Полякова пожелала дочери невероятного успеха, счастья и крепкого здоровья. Артистка хочет, чтобы Маша не останавливалась на достигнутом, а смело мечтала, творила и покоряла новые вершины, а она, в свою очередь, будет помогать. Впрочем, Оля Полякова добавила, что Маша очень настойчива и трудолюбива, поэтому и сама со многим справится.

"Я так прошу Бога и вселенную подарить тебе счастливую судьбу, крепкое здоровье и удачи! Я так тобой горжусь! Какая ты талантливая, трудолюбивая, творческая, упорная, а еще красивая как солнце и легкая и прекрасная! Делай все, что вздумается, мечтай и достигай! А я всегда рядом, твоя мама!" – обратилась к дочери артистка.

Напомним, 2 марта день рождения также отмечает дочь актрисы Ольги Сумской. Артистка поздравила Анну с 23-летием и показала ее редкие фото.

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