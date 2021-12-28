Оля Полякова о личной жизни: "Я стала счастлива, когда вышла замуж за Вадика"

Артистка поделилась, что для нее сделал муж.

Украинская певица и тренер вокального шоу "Голос країни-12" Оля Полякова поделилась подробностями личной жизни.

Так, в интервью Viva звезда призналась, что чувствует себя счастливым человеком. А началось это тогда, когда она вышла замуж за своего мужа, бизнесмена Вадима:

Оля Полякова с мужем / instagram.com/polyakovamusic

"Я действительно ощущаю себя счастливым человеком и стала давно испытывать это чувство. А началось это, когда я вышла замуж за Вадика. Сначала он меня кружил, вешал на меня бантики и делал мне состояние тепла. Потом у меня родились дети, и это было фейерически. Затем у меня пошла вверх карьера, что очень наполняет", — поделилась артистка.

Оля Полякова с мужем и детьми / viva.ua

Также Полякова добавила, что сегодня это все присутствует в ее жизни и ей не на что жаловаться. Вместе с тем исполнительница отметила, что пытается становиться еще счастливее каждый день:

"Нет никакого объективного понятия счастья, оно только в нашей голове. Если развивать это ощущение, хваля себя за достижения, можно стать расслабленной, спокойной и радостной. И продолжать так же радостно жизнь, а не все время с остервенелым лицом бежать куда-то, карабкаться, покорять мнимые вершины", — отметила Оля.

viva.ua

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