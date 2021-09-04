Оля Полякова о сексе с мужем на 17 году брака: "Поднять комбайн ради одного колоска"

Певица также рассказала о кризисе в отношениях с любимым.

Популярная певица Оля Полякова откровенно рассказала о личной жизни.

Так, в новом YouTube-шоу Маши Ефросининой "Взрослые девочки" звезды обсудили тему отношений в длительном браке. В частности, знаменитости рассказали о сексе.

37-летняя Полякова поделилась, что с годами страсть с мужем Вадимом угасла, а заниматься любовью ей хотелось бы хотя бы два раза в неделю.

"Боюсь, что если я скажу четыре, муж спросит: "С кем еще два раза?". Конечно не четыре. Хотелось бы два раза в неделю. Ты знаешь, не так! Хотелось бы хотеть два раза в неделю. Потому что проблема длинного брака не только в том, что он меня не хочет, а в том, что вообще поднять этот комбайн ради этого одного колоска… В длинном браке есть тема лени", — призналась певица.

Оля Полякова с мужем Вадимом / instagram.com/polyakovamusic

Также исполнительница поделилась, что сейчас в их с мужем отношениях кризис. При этом, впервые. Оля призналась, что раньше она все время разговаривала с избранником и они были лучшими друзьями. На 17 году брака артистка поняла, что сейчас их "штормит".

"И нас штормит тихо. Я тоже осознаю скуку. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже взрослый, независимый, дети подросли. Ты на это смотришь, и задаешься вопросом: "И все? Конец? Так всегда будет?". Естественно, женщина незанята идет и находит себе любовника, развлечения, еще чего-то. Женщина занята — где-то сублимирует", — рассказала артистка.

Оля Полякова с мужем / instagram.com/polyakovamusic

Полякова также вспомнила, что раньше у нее с Вадимом было много страсти и жестких ссор.

"Помню, убегала из машины в лес, а он за мной. Царапали друг другу лица. Это было ужасно! Вспоминаю эту жизнь... Сегодня этого нет. С одной стороны я этого уже не хочу, но, наверное, это и подогревает страсть. Да, проходит страсть, регулярный секс, романтизм, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта, у вас общие дети, общие цели, вы дружны. Ты берешь эти минусы, если плюсов больше, ты прощаешь эти минусы", — поделилась она.

Заметим, певица Оля Полякова и бизнесмен Вадим Буряковский поженились меньше чем через год после знакомства, когда звезда забеременела Машей. В браке у пары также родилась еще одна дочь Алиса. Вадим старший от Оли на 15 лет.

Напомним, ранее Маша Ефросинина призналась, как впервые сходила в секс-шоп. Звезда туда отправилась вместе со своим мужем.

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