Оля Полякова обнажилась и показалась в бане своего загородного дома

Артистка показала, как уютно проводит время дома.
Украинская певица Ольга Полякова показала, как она отдыхает в собственном особняке.
В своем фотоблоге артистка поделилась атмосферными кадрами. Так, по вечерам звезда лежит возле камина и наслаждается костром. А вот к утру Оля показала виды из одной из комнат. С балкона она наблюдала за снегом.
К тому же в доме звезды сохранились новогодние декорации. В частности, Полякова показала свою большую украшенную елку.
Певица также пошла попариться в баню. Там обнаженная знаменитость, прикрывая грудь руками, сняла ролик под собственную песню "Ей, секундочку" и показала, как неизвестный мужчина делает ей массаж специальным веником для бани.
В свою очередь, поклонники отметили смелость и искренность артистки в публикации такого контента:
- Уровень пофигизма к которому я стремлюсь
- Ой, очень хорошо так, искренне, по-домашнему, не как звезда, а как свой такой человек
- Самое искреннее, что я видела сегодня
- Вот труд у мужчины
Кстати, Оля Полякова в последнее время часто ездит на отдых в загородный дом. Так, недавно артистка показала, как возле него купается в чане.
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