Оля Полякова обнажилась и показалась в бане своего загородного дома

Украинская певица Ольга Полякова показала, как она отдыхает в собственном особняке.

В своем фотоблоге артистка поделилась атмосферными кадрами. Так, по вечерам звезда лежит возле камина и наслаждается костром. А вот к утру Оля показала виды из одной из комнат. С балкона она наблюдала за снегом.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

К тому же в доме звезды сохранились новогодние декорации. В частности, Полякова показала свою большую украшенную елку.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица также пошла попариться в баню. Там обнаженная знаменитость, прикрывая грудь руками, сняла ролик под собственную песню "Ей, секундочку" и показала, как неизвестный мужчина делает ей массаж специальным веником для бани.

Оля Полякова показалась обнаженной в бане

В свою очередь, поклонники отметили смелость и искренность артистки в публикации такого контента:

Уровень пофигизма к которому я стремлюсь

Ой, очень хорошо так, искренне, по-домашнему, не как звезда, а как свой такой человек

Самое искреннее, что я видела сегодня

Вот труд у мужчины

Кстати, Оля Полякова в последнее время часто ездит на отдых в загородный дом. Так, недавно артистка показала, как возле него купается в чане.

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