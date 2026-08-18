Оля Полякова обвинила Янину Соколову во лжи и заявила о намерении судиться с ней

Янина Соколова и Оля Полякова

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Украинская певица Оля Полякова заявила о намерении судиться с журналисткой и ведущей Яниной Соколовой.

Об этом исполнительница сообщила в недавно опубликованном видео в Instagram. Певица отметила, что не будет терпеть распространение ложной информации о ней, а честь и достоинство будет защищать в суде. Артиста отметила, что готовит иск против Янины Соколовой.

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«Критика — это нормально, но ложь — не нормально. Поэтому при распространении ложной информации обо мне я буду защищать свою честь и достоинство в суде. В частности, ответный иск будет подан против Янины Соколовой, и, я думаю, не только против нее. Свобода слова — это право говорить то, что думаешь. Но это не свобода сочинять факты о других людях и распространять их как правду», — заявила певица.

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Детали Оля Полякова не раскрыла, но, вероятно, причина кроется в недавнем посте Янины Соколовой в Facebook, где она критиковала артистку. Среди прочего журналистка указала, что исполнительница «во время войны ездила в Крым», что не является правдой. Сама Янина Соколова тоже в своем посте сразу исправила информацию, где вместо аннексированного полуострова указала Москву.

Пост Янины Соколовой / © facebook.com/yanina.sokolova

Напомним, недавно Оля Полякова попала в скандал из-за интервью, которое она дала журналистке Рамине Эсхакзай. Певица во время разговора выдала довольно резонансные слова об Украине во время войны. Артистка уже объяснила, что именно имела в виду, и извинилась за «концлагерь».

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