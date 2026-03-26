Оля Полякова обвинила жену Павлика в хайпе на фоне скандала вокруг его концерта

Екатерина Репяхова, Виктор Павлик и Оля Полякова

Реклама

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала скандал вокруг концерта артиста Виктора Павлика в Киеве и обвинила его жену в хайпе.

Уже почти неделю не утихают обсуждения вокруг выступления исполнителя во Дворце "Украина". В частности, в скандал вмешалась и певица Оля Полякова. Знаменитость не поняла возмущения жены Павлика - Екатерины Репяховой, которая заявляла, что ее мужу собираются колоть адреналин. К слову, тогда артистка ответила избраннице исполнителя, что "это единственный способ зазвучать".

Сообщение, которое Оля Полякова прислала Екатерине Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

А это же Оля Полякова объяснила, что на самом деле имела в виду. Артистка отметила, что адреналин никоим образом не колют. Его, по словам певицы, поливают на голосовые связки, что помогает сузить сосуды. Оля Полякова заверила, что это якобы "абсолютно безвредная процедура".

Реклама

"Увидела в Интернете, что много новостей о том, что я поддержала идею уколоть в связки Павлику адреналин. Все, кто причастен к вокалу, знают, что адреналин в связки никто не колет. Адреналин исключительно поливают на связки, чтобы сосуды сузились и появился голос, пение. Это абсолютно безвредная процедура", - говорит артистка.

Екатерина Репяхова, Виктор Павлик и Оля Полякова

В то же время Оля Полякова обвинила Екатерину Репяхову в хайпе, якобы та устроила скандал для привлечения внимания. Также певица и высказалась относительно публикации блогером их переписки. Артистка намекнула, что за такое можно "получить".

"Эта женщина - жена Павлика - она просто хайпует на этой истории. Кто очень переживает за сердце Павлика, как вы думаете, скандал, который она устроила вокруг него, он ему на сердце не повлияет? Еще одно! Если вы выкладываете личную переписку, то будьте готовы получить", - подытожила артистка.

Напомним, после концерта Виктора Павлика, который тот отыграл во Дворце "Украина", разгорелся скандал. Жена исполнителя заявила, что за кулисами столкнулась с унижением, угрозами и психологическим давлением. Между тем ее мужа заставляли уколоть адреналин, чего она не позволила, поскольку у него проблемы с сердцем. После чего продюсер Сергей Перман начал с ней грубо общаться и использовать нецензурную лексику. Звезды разделились на два лагеря. Одни поддерживают Пермана, а другие - Виктора Павлика. На концерте присутствовал и артист Павел Зибров, который встал на сторону своего коллеги и осудил действия организаторов его выступления.