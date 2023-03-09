Оля Полякова объяснила, почему спела с Позитивом и Тринчер: "Это благотворительный проект"

Украинская певица недавно выпустила песню "Шлях до перемоги", которую спела с рэпером Позитивом и исполнительницей Анной Тринчер.

Как пояснила исполнительница в эфире телемарафона "Едині новини", композиция призвана собирать средства на дроны для ВСУ. В частности, "Шлях до перемоги" – так называются комиксы, прибыль с которых идет на нужды военных.

"Этот трек – это не совсем просто сотрудничество. Это тоже благотворительный проект. Потому что это комикс (у которого название "Шлях до перемоги" – прим. ред.), который продается в сети мультимаркетов и его можно купить. Мы собираем много миллионов гривен на дроны для ВСУ. Поэтому это такая огромная благотворительная акция вместе с платформой United24, с которой я сотрудничаю с первого дня войны", — отметила Полякова.

Оля Полякова перепела на украинском "Шлепки" и другие русскоязычные хиты

Артистка также объяснила, что спела с Позитивом и Анной Трничер, чтобы больше привлечь внимание разнообразной аудитории.

"Компания разнообразная. В этот проект хотели пригласить разные поколения разных артистов с разной аудиторией, чтобы как можно больше людей объединить в том, чтобы как можно больше собрать средств на дроны для ВСУ", — добавила артистка.

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