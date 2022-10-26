Оля Полякова объявила сбор одного миллиона гривен на протезирование украинских военных

Украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова сегодня, 26 октября, открывает сбор одного миллиона гривен на проект "Протези для Незламних".

Артистка стала послом Национального реабилитационного центра "ННезламні". Цель сбора – приобрести бионические протезы для украинцев, пострадавших от войны.

В рамках этого проекта во всеукраинский день Оли Поляковой, который традиционно праздновался большим сольным концертом певицы в Киеве 26 октября, Оля вместе с благотворительной платформой Dodro.ua запускает собственную инициативу — онлайн-марафон "Разом нас мільйони".

3 ноября три часа подряд Оля Полякова на своей странице в Instagram будет общаться со звездными гостями и активными поклонниками в прямом эфире, чтобы собрать сумму минимум в один миллион гривен на протезирование пострадавших во время войны.

Сбор средств уже открыт на сайте.

Дата и время проведения благотворительного онлайн-марафона: 3 ноября с 18:00.

Онлайн-событие состоится по ссылке.

Национальный реабилитационный центр "Незламні" Первого медобъединения Львова — это уникальное место, где каждый пострадавший от войны украинец получает шанс быть спасенным, протезированным и реабилитированным. С каждым человеком работает команда профессионалов. Пациент не ищет помощи за границей. Все лучшее украинец получает дома.

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