Оля Полякова очаровала взрослым взглядом 9-летней дочери: "Не одно сердце мужское разобьет"

Алиса растет настоящей красавицей.
Украинская певица Оля Полякова, которая на днях отпраздновала 59-летие мужа Вадима, похвасталась своей младшей дочерью Алисой.
На странице в Instagram исполнительница разместила серию снимков с портретами девочки. На фотографиях 9-летняя Алиса позирует глядя в камеру, а также отведя взгляд. Фото дочери Полякова сопроводила короткой подписью "моя" и смайлом в виде сердца.
Подписчики страницы певицы отметили, что Алиса растет настоящей красавицей.
- Красивая девочка. Не одно сердце разобьет мужское
- Камера ее любит! Модельный бизнес плачет по ней!
- Очень красивая девочка. Столько огня в глазах, это просто космос
Напомним, ранее Оля Полякову захейтили за фото дочери с автоматом. Артистка запостила фотографию, на которой Маша позирует в кресле-коконе, одетая в топ и желтую юбку. В руках девушка держала автомат.