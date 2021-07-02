Оля Полякова очаровала взрослым взглядом 9-летней дочери: "Не одно сердце мужское разобьет"

Алиса растет настоящей красавицей.

Украинская певица Оля Полякова, которая на днях отпраздновала 59-летие мужа Вадима, похвасталась своей младшей дочерью Алисой.

На странице в Instagram исполнительница разместила серию снимков с портретами девочки. На фотографиях 9-летняя Алиса позирует глядя в камеру, а также отведя взгляд. Фото дочери Полякова сопроводила короткой подписью "моя" и смайлом в виде сердца.

instagram.com/polyakovamusic

Подписчики страницы певицы отметили, что Алиса растет настоящей красавицей.

instagram.com/polyakovamusic

Красивая девочка. Не одно сердце разобьет мужское

Камера ее любит! Модельный бизнес плачет по ней!

Очень красивая девочка. Столько огня в глазах, это просто космос

instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Оля Полякову захейтили за фото дочери с автоматом. Артистка запостила фотографию, на которой Маша позирует в кресле-коконе, одетая в топ и желтую юбку. В руках девушка держала автомат.

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