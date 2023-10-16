Оля Полякова прокомментировала выступление на скандальной свадьбе бывших прокурора и сотрудницы ДБР

Украинская певица Оля Полякова прокомментировала выступление на скандальной свадьбе во Львове, которую организовали бывшие прокурор и сотрудница ДБР.

В своем Instagram исполнительница заявила, что не знала, для кого пела, ведь ей не предоставляют полную информацию о заказчиках, только их имена. Полякова отметила, что не подозревала, откуда у молодоженов средства на такую свадьбу. Певица подчеркнула, что не должна проверять доходы заказчиков. Это дело рук соответствующих органов и борцов с коррупцией, а не артистов. Она только выполняла свою работу и зарабатывала средства.

"Неужели кто-то из вас серьезно думает, что я интересуюсь происхождением доходов заказчиков своих выступлений? Неужели кто-то думает, что я вообще знаю, кто они? Что я интересуюсь их должностями, профессиями? Неужели вы думаете, что мне вообще предоставляют такую информацию, кроме письма, на котором написаны имена? Мне интересно сделать свою работу, а моя работа – точно не аудит и не расследование, откуда у них деньги. На это есть специальные органы, которые должны это проверять", — пояснила исполнительница.

Оля Полякова ответила на критику из-за выступления на скандальной свадьбе бывших прокурора ДБРницы

Полякова подчеркнула, что сделала выводы и будет тщательнее проверять заказчиков, однако не собирается расследовать, откуда у них доходы.

"Да, мы сделали выводы и будем так же внимательнее к своим выступлениям в Украине, как и к выступлениям за границей. Я точно не буду заниматься аудитом, это не мое дело. Я не могу стоять на входе на мой концерт с требованием заполнить декларацию. Пусть этим занимаются специально обученные люди, которые получают зарплаты с налогов. Если вдруг вам будет казаться, что кто-то плохой заплатил мне за мою работу, то относитесь к этому, будто бы я Робин Гудом – беру в плохих, отдаю хорошим", — добавила Полякова.

Напомним, Оля Полякова попала в скандал из-за выступления на свадьбе экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы. Возмущение у общества вызвало то, что молодожены гуляли с размахом. На первом дне свадьбы было более 300 гостей, а на втором – 500. К слову, только свадебный торт оценили более чем в 100 тысяч гривен. На свадьбе развлекали гостей Оля Полякова, Александр Пономарев и Дзидзьо, а тамадой действа был Григорий Решетник.

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