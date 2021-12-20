Оля Полякова ошарашила откровенным нарядом на съемках "Голосу країни-12"

Артистка показала закулисье шоу.
Сегодня стартовали съемки шоу "Голос країни-12".
Звездная наставница Оля Полякова в этом году впервые заняла кресло тренера. Счастливая артистка записала несколько видео из павильона. К слову, на "слепых прослушиваниях" исполнительница предстанет в достаточно откровенном наряде – черном корсете с сексапильным декольте.
"Ну все, вот оно, мое желаемое, долгожданное (кресло – Ред.)… 10 лет оно меня ждало! Дождалось", – поделилась Оля.
Также звезда запостила фото со своими коллегами по шоу – Святославом Вакарчуком, DOROFEEVA и ПТП.
"Ну что, дорогие мои, это началось — "слепые прослушивания" на "Голосі країни". Я очень счастлива быть здесь, хочу, чтобы все звучало", — отметила Оля.
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