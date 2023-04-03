Оля Полякова ошеломила, как в купальнике нырнула в холодную воду

Украинская певица Оля Полякова посвятила время себе и вместе с 11-летней дочерью Алисой насладилась отдыхом.

Артистка пореаксировала в чане. Ради этого Поляковой даже не пришлось куда-то ехать, ведь он расположен на территории ее дома. Как призналась артистка, она впервые за долгое время решила отдохнуть в чате.

"Первый раз за год влезла в свой чан", — поделилась Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Но после того, как Оля полежала в чане, она немного подвергла свое тело стрессу. Оля нырнула в холодную воду. Исполнительница не скрывала, что ей было действительно холодно. Впрочем, такой релакс Поляковой понравился.

"Холодно", – сквозь зубы на видео кричала артистка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Оля Полякова посмеялась над предательницей Ани Лорак. Исполнительница рассекретила, кто "заставил" артистку уехать из Украины в Россию.

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