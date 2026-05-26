Оля Полякова ошеломила списком процедур омоложения: "Я все делаю"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала о ботоксе, уколах молодости и косметологических процедурах, которые помогают ей в 47 лет выглядеть моложе.

Артистка без прикрас ответила на вопросы о внешности и уходе за собой. Полякова призналась, что не скрывает инъекций ботокса и регулярно обращается к косметологам. При этом певица опровергла слухи об увеличении губ и изменении черт лица филлерами. По словам знаменитости, секрет ее внешности — не в «новом лице», а в системном уходе и современных процедурах. Особое внимание артистка уделяет аппаратной косметологии. Именно ее Полякова называет главным инструментом омоложения.

«Да, девочки, рассказываю вам. Я колю ботокс — видите, у меня не двигается лоб. Также колю полинуклеотиды. Это все. Гиалурона у меня нет в губах. Я просто крашу над своим контуром, делая их больше. Я не колю губы, щеки и не добавляю никаких объемов», — поделилась певица.

Звезда говорит, что больше всего доверяет именно аппаратным процедурам и не жалеет на них средств. Артистка перечислила целый список ухода, который регулярно делает для поддержания тонуса кожи и овала лица. Более того, Полякова уже дважды проходила процедуру SMAS-лифтинга на разных аппаратах, ведь довольна результатом.

«Боже, я все делаю. Вот все, что аппаратное — массажи, перемассажи, RF, SMAS-лифтинги, микротоки. Я классно выгляжу. И очень надеюсь, что буду так выглядеть еще», — призналась артистка.

Также певица добавила, что использует пептиды и эпиталон — препараты, которые часто применяют в сфере антивозрастного ухода. В то же время Полякова отметила: никаких «избыточных» изменений во внешности она не делала, несмотря на постоянные обсуждения в Сети.

