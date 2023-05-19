Оля Полякова ошеломила суммой, которую задонатила на помощь детям-сиротам

Певица Оля Полякова во время своих концертов собрала немалую сумму для помощи детям-сиротам, эвакуированным с прифронтовых территорий Украины.

Артистка приобщилась к благотворительной инициативе проекта "Детство без войны", который собирает средства для обеспечения медицинского страхования воспитанников. Ведь сейчас детей вывезли в Турцию, где медицинская помощь обходится в значительную сумму.

Полякова пожертвовала 500 тысяч гривен с киевских концертов "Все буде добре. На біс", состоявшихся 17 и 18 мая, в помощь участникам проекта.

Концерт Оли Поляковой / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

"Сейчас люди охотно донатят на ВСУ, собирают средства на покупку дронов, амуниции, устройств ночного видения. Это, конечно, крайне важные для Украины и нашей победы вещи. Но нужно помнить, что у нас есть дети, многие остались без родительской любви. Позаботиться об этих детках можем только мы, вместе с проектом мы делаем все для того, чтобы у детей была возможность находиться в безопасности, обретать знания, жить в прекрасных условиях, в прекрасном климате, среди цветущих мандарин, а дети — такие дети. постоянно что-то случается и поэтому медицинское сопровождение критически важно. Поэтому наша поддержка в медицинском страховании очень важна. Это огромная и важная работа. И каждый может помочь этим детям. Ведь именно они будут отстраивать Украину после победы. Они и есть наше будущее", — поделилась певица.

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