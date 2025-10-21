Оля Полякова отказалась оплачивать свадьбу дочери и объяснила почему: "Я у мамы денег не просила"

Оля Полякова с дочерью и зятем

Реклама

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно потребовала изменить правила нацотбора на "Евровидение", заявила, что не будет оплачивать свадьбу старшей дочери, и объяснила свою позицию.

В этом году Маша вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Молодожены только заключили брак в США, но свадьбы как таковой не было. Правда, Маша планирует организовать празднование в Европе. Оля Полякова на проекте "Наодинці с Гламуром" говорит, что не собирается оплачивать свадьбу. Артистка придерживается такого мнения, если Маша и ее бойфренд решили заключить брак, то именно они и должны отвечать за все финансовые расходы.

"Обязательно, когда они заработают деньги и смогут себе это позволить. Я считаю, что делать пышную свадьбу для детей - это вчерашний день. Дети сами решили жениться, то пусть сами себе обеспечивают свадьбу", - заявила Оля Полякова в разговоре с Анной Севастьяновой.

Реклама

Оля Полякова с дочерью и зятем

Артистка добавила, что в свое время денег у мамы не просила, когда выходила замуж. Свадьбу певицы оплачивал муж. Поэтому, Полякова считает, что так же должна поступить и Маша. Если же муж ее дочери не может оплатить свадьбу, то пусть она сама зарабатывает.

"Я когда шла замуж, то у мамы денег не просила. Вышла замуж - пусть муж делает свадьбу. Муж не может - пусть сама идет и зарабатывает, как мамка всю жизнь работает. Там куча вариантов, но мама то оплачивать не будет", - подытожила артистка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: ПОЛЯКОВА идет в суд и куда исчез ее муж? ЕФРОСИНИНУ эвакуировали, где сейчас ее дети

Напомним, ранее Оля Полякова обратилась к "Суспільному" с просьбой изменить правила нацотбора на "Евровидение". Дело в том, что артистка не может подаваться на конкурс, поскольку после 2014 года выступала в РФ. Вещатель уже ответил певице.