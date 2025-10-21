- Дата публикации
Оля Полякова отказалась оплачивать свадьбу дочери и объяснила почему: "Я у мамы денег не просила"
Маша Полякова летом вышла замуж. Свадьбу дочь исполнительницы пока что не праздновала.
Украинская певица Оля Полякова, которая недавно потребовала изменить правила нацотбора на "Евровидение", заявила, что не будет оплачивать свадьбу старшей дочери, и объяснила свою позицию.
В этом году Маша вышла замуж за иностранца Эдена Пассарелли. Молодожены только заключили брак в США, но свадьбы как таковой не было. Правда, Маша планирует организовать празднование в Европе. Оля Полякова на проекте "Наодинці с Гламуром" говорит, что не собирается оплачивать свадьбу. Артистка придерживается такого мнения, если Маша и ее бойфренд решили заключить брак, то именно они и должны отвечать за все финансовые расходы.
"Обязательно, когда они заработают деньги и смогут себе это позволить. Я считаю, что делать пышную свадьбу для детей - это вчерашний день. Дети сами решили жениться, то пусть сами себе обеспечивают свадьбу", - заявила Оля Полякова в разговоре с Анной Севастьяновой.
Артистка добавила, что в свое время денег у мамы не просила, когда выходила замуж. Свадьбу певицы оплачивал муж. Поэтому, Полякова считает, что так же должна поступить и Маша. Если же муж ее дочери не может оплатить свадьбу, то пусть она сама зарабатывает.
"Я когда шла замуж, то у мамы денег не просила. Вышла замуж - пусть муж делает свадьбу. Муж не может - пусть сама идет и зарабатывает, как мамка всю жизнь работает. Там куча вариантов, но мама то оплачивать не будет", - подытожила артистка.
Напомним, ранее Оля Полякова обратилась к "Суспільному" с просьбой изменить правила нацотбора на "Евровидение". Дело в том, что артистка не может подаваться на конкурс, поскольку после 2014 года выступала в РФ. Вещатель уже ответил певице.