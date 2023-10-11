Оля Полякова откровенно призналась, из-за чего долгое время злится на своего мужа

Украинская певица Оля Полякова откровенно призналась, что долгое время держит обиду на своего мужа, бизнесмена Вадима Буряковского.

Как поделилась артистка в новом выпуске "Дорослих дівчат", в свое время возлюбленный свалил на нее все проблемы, и она их должна была решать самостоятельно. Полякова говорит, что до сих пор злится из-за этого.

"Я считаю, что он бросил меня на амбразуру. Это раньше произошло, не сейчас. Он просто ушел от проблем и все проблемы навалил на меня. Я злилась и продолжаю на него за это злиться", — поделилась исполнительница.

Оля Полякова с мужем

Певица говорит, что муж ее любит, и она это понимает. Однако она сердится, что в свое время должна была сама решать все проблемы.

"Я не понимала, почему я на него злюсь. Он очень меня любит, он меня ставит на пьедестал, он на меня молится. Но я вечно недовольна, мне вечно мало. Я сейчас поняла почему. Он бросил меня с проблемами: "Ну ты можешь решать проблемы? Вот иди! Я рядом, я никуда не делся, я с тобой". И вот я на него зла", — призналась артистка.

Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно Олю Полякову госпитализировали в больницу. Знаменитость поставили капельницы, после которых у нее огромные синяки на руках.

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