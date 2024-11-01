Оля Полякова откровенно призналась, как собиралась развестись с мужем: "У нас был скандал"

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно отыграла концерт в Киеве, откровенно призналась, как собиралась развестись с мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским.

Супруги живут в браке уже 20 лет. За это время влюбленным приходилось переживать разное. Бывали довольно сложные моменты. В частности, в интервью Алексею Суханову артистка призналась, что во время очередного скандала или кризиса начала задумываться о разводе. Тем не менее, прежде чем решиться на этот серьезный шаг, артистка решила обсудить это с психологом. После беседы со специалистом певица поняла, что для нее на самом деле значит муж.

Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"У нас был очередной скандал или кризис, и говорю психологу: "Хочу развестись с мужем". Он говорит, "а промоделируем — вы разошлись, и как будет выглядеть твоя жизнь?”. И я начала рыдать. Он говорит, что даже мысль о том, что его не будет, я воспринимаю как физическую потерю", — поделилась артистка.

Оля Полякова говорит, что любимый для нее значит очень много. Кроме того, он многому научил ее, например, как смотреть на жизнь. Во время полномасштабной войны Вадим Буряковский стал для Поляковой той опорой и поддержкой, в которой она нуждалась.

Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Он для меня много чего значит, он мой фундамент. Когда началась война, фундамент был выбит, и я была сама не своя. Мой муж – мой дом. Он меня научил брать на себя ответственность, то что я не умела, он меня научил выбирать, не сомневаться, относиться по-философски к жизни. Он научил меня любить, потому что он любит меня безусловно. Даже на мои нехорошие качества он говорит, что они самые лучшие", — призналась певица.

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой рассказала, как бойфренд сделал ей предложение. Маша призналась, какой ответ дала возлюбленному.

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