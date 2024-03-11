Оля Полякова откровенно рассказала, как благодаря Ирине Билык встретила свою первую любовь

Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала, как встретила свою первую любовь.

В новом выпуске шоу "Пісня мого життя", которое выходит каждое воскресенье на телеканале "1+1 Украина", исполнительница рассказала, что в 16 лет ей повезло попасть на концерт к Ирине Билык. После выступления юная Полякова пожелала получить автограф от кумира. В очереди будущая звезда встретила молодого человека, с которым разговорилась.

Оля Полякова

"Однажды я попала на концерт к Ире Билык, мне тогда было где-то 16 лет. После концерта она всегда давала автограф-сессию, и я, конечно, стояла несколько часов в большой очереди, чтобы хоть как-то прикоснуться к ней. Со мной в очереди познакомился парень. Мы разговорились, пока я ждала этого автографа. После он пошел провожать меня домой", — вспомнила артистка.

Впрочем, молодой человек забыл взять в Поляковой номер телефона. Парень знал, где живет будущая артистка, но не ее точный адрес. Наконец, после двух месяцев бесполезных поисков, он придумал оригинальный способ, как встретить Олю. Ночью, когда парень включил песню Ирины Билык "Ти мій", Полякова выглянула из окна. Так они снова смогли встретиться. Как призналась исполнительница, именно этот юноша стал ее первой любовью.

Оля Полякова

"Когда я ушла, он вспомнил, что забыл взять у меня номер телефона, поэтому приходил к моему двору каждый день, чтобы меня там встретить. Месяца два ему не удавалось меня найти. В конце концов, он придумал такую хитрость: взял магнитофон и где-то в 23:00, когда уже все были дома, никого не было во дворе, включил эту песню. Я услышала "Ти мій" и открыла окно посмотреть, откуда она звучит. Он увидел меня в окне и крикнул, чтобы я к нему спускалась. Я побежала и впоследствии он стал моей первой любовью", — поделилась артистка.

Напомним, в этом выпуске личным также поделился защитник Мариуполя Михаил Дианов. Военный признался, что разошелся с женой, и рассказал, когда это произошло.

Смотрите "Пісню мого життя" по воскресеньям в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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