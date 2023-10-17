Оля Полякова откровенно рассказала о кризисе в отношениях с мужем: "Я впала в депрессуху"

Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала о пережитом кризисе в отношениях с мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским.

К слову, в Сети долгое время ходили слухи, что исполнительница вообще разводится с возлюбленным. Сама же Оля опровергала это, хотя говорила, что с мужем во время полномасштабной войны действительно пережила кризис в браке. Дело в том, что долго Полякова и Буряковский жили отдельно друг от друга. За это время влюбленные привыкли к самостоятельности и сильно изменились.

Оля Полякова с мужем

"Ты пять месяцев находишься не в семейных отношениях, берешь на себя полную ответственность, ты становишься независимой полностью. У тебя появляются новые привычки, когда ты ни с кем не советуешься, принимаешь единогласно какие-то вопросы, когда ты решаешь, что будут делать твои дети. И когда ты возвращаешься домой, в ту историю, которая у тебя была, а ты уже другой человек. И он – другой человек, потому что он тоже привык жить один. И нам очень было сложно первое время", — рассказала Оля в интервью Дмитрию Гордону.

Певица вспомнила, что окончательно вернулась в Киев в январе. Именно в тот период у Поляковой не было работы, происходили постоянные отключения света. На фоне этого у артистки было подавлено состояние. Так что с мужем у Оли начались недоразумения. К счастью, пара нашла общий язык и преодолела кризис в отношениях.

Оля Полякова с мужем

"Я вернулась в самый депрессивный период. Это уже не тот дом, к которому я привыкла. У меня нет работы, я должна сидеть дома в темноте, с Вадиком у нас тоже начались стычки, потому что приехал человек, привыкший жить один, у которого сформировались новые привычки, а у него — свои. И это уже не тот дои, в которой мы жили. Это уже совсем не то гнездышко. И я впала в такую депрессуху, я не понимала, что мне делать, как мне жить или хочу я так жить? И что вообще происходит? Мы с ним не находили общего языка. И я об этом откровенно сказала в интервью, и это растянули, что мы расстаемся. Нет! Но мы пережили кризис", — поделилась певица.

Напомним, что недавно Оля Полякова прокомментировала выступление на скандальной свадьбе во Львове. Праздник с размахом отыграли бывшие прокурор и сотрудница ДБР.

Читайте также: