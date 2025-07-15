- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 1948
- Время на прочтение
- 1 мин
Оля Полякова отправилась в путешествие с 13-летней дочерью и поразвлекалась с ней на концерте известной звезды
Артистка показала редкие кадры с младшей дочкой.
Украинская певица Оля Полякова показала свой отдых с дочкой Алисой.
Так, 13-летняя девочка вместе со звездной мамой полетела в Лондон. Там сначала они наслаждались прогулками, а потом рассекретили главную цель поездки. Оля в фотоблоге показалась возле огромной арены в платье и пиджаке и призналась, что они пришли на концерт Билли Айлиш.
Так, в сторис артистка поделилась своими фото из зала и показала несколько выступлений Айлиш. Семейство наслаждалось хитами известной американской звезды и подпевало вместе с тысячей других фанатов. И хотя Алиса и стремится избегать публичности и довольно мало появляется в соцсетях мамы, на этот раз она позволила ей опубликовать с ней совместное фото, где она и Оля счастливо позируют на фоне шоу.
"Счастливая мама, потому что меня взяли на концерт!" - подписала кадр исполнительница.
Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко Инна рассказала о путешествии с четырьмя детьми в Грецию и раскрыла, с какими трудностями они столкнулись прямо в дороге.