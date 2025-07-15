Оля Полякова отправилась в путешествие с 13-летней дочерью и поразвлекалась с ней на концерте известной звезды

Оля Полякова с дочкой / © instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица Оля Полякова показала свой отдых с дочкой Алисой.

Так, 13-летняя девочка вместе со звездной мамой полетела в Лондон. Там сначала они наслаждались прогулками, а потом рассекретили главную цель поездки. Оля в фотоблоге показалась возле огромной арены в платье и пиджаке и призналась, что они пришли на концерт Билли Айлиш.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на концерте / © instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на концерте / © instagram.com/polyakovamusic

Так, в сторис артистка поделилась своими фото из зала и показала несколько выступлений Айлиш. Семейство наслаждалось хитами известной американской звезды и подпевало вместе с тысячей других фанатов. И хотя Алиса и стремится избегать публичности и довольно мало появляется в соцсетях мамы, на этот раз она позволила ей опубликовать с ней совместное фото, где она и Оля счастливо позируют на фоне шоу.

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"Счастливая мама, потому что меня взяли на концерт!" - подписала кадр исполнительница.

Оля Полякова с дочерью Алисой на концерте / © instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко Инна рассказала о путешествии с четырьмя детьми в Грецию и раскрыла, с какими трудностями они столкнулись прямо в дороге.