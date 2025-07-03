Оля Полякова отреагировала на помолвку старшей дочери с иностранцем: "Узнаю, что стала бабушкой"

Оля Полякова отреагировала на помолвку Маши

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Украинская певица Оля Полякова отреагировала на помолвку старшей дочери с бойфрендом-иностранцем.

Блогерша Маша Полякова объявила, что выходит замуж. Избранником стал иностранец, по имени Эден Пассарелли, с которым она познакомилась во время учебы в США. Оля Полякова уже отреагировала на перемены в личной жизни старшей дочери.

Исполнительница опубликовала в сторис видео, на котором Эден делал предложение Маше. Артистка отметила дочь и ее жениха. Певица в шутку отметила, что вот так и узнает новости о Маше из Instagram.

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"Вот так и узнаю, что стала бабушкой, из Instagram", - пошутила артиста.

Оля Полякова отреагировала на помолвку Маши / © instagram.com/polyakovamusic

Отметим, дочери Оли Поляковой сделал предложение бойфренд-иностранец. Произошло это во время их прогулки на яхте. Сколько Маша встречается с возлюбленным - не известно, ведь раньше она держала в тайне их роман. Ранее девушка находилась в отношениях с парнем Никитой, который, кстати, тоже ее звал замуж, но она отказалась.

Напомним, недавно солист группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец сделал предложение своей возлюбленной Юлиане. Для музыканта этот брак станет вторым.