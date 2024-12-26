Оля Полякова отреагировала на слухи, что она будет участвовать в "Евровидении" от другой страны

У исполнительницы есть готовая конкурсная песня.
Украинская певица Оля Полякова отреагировала на слухи, что она примет участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", но от другой страны.
В общем, соответствующие сплетни озвучил ведущий Слава Демин. Он рассказал, что певица собралась попробовать свои силы на "Евровидении-2025" с англоязычной песней All for Your Love, которую она представила 24 декабря.
"Только что узнал, что Оля Полякова думает участвовать в "Евровидении", но от другой страны", — делился шоумен.
Оля Полякова в программе "ЖВЛ представляет" делится, что соответствующую композицию готовила со шведским композитором Андресоном Гансоном. Более того, с ним певица также создала трек для "Евровидения", однако с поездкой на международный конкурс не сложилось. В конце концов Полякова подготовила в сотрудничестве с композитором англоязычный альбом, который она представит уже в следующем году. Артистка обещает, что откроется для слушателей в новом амплуа.
"Он хотел сделать такую коллаборацию фольклорной и англоязычной эстетики. Говорит: "А спой какую-то песню народную". Я спела "Цвіте терен". Это мой первый мировой выпуск. Мы с этим автором делали трек для "Евровидения", но с этим не сложилось. Мы начали с ним делать англоязычный альбом. Я ездила в Швецию, мы накапливали материал и у нас такой уже альбом есть. Я его частично делала в Швеции, частично в Британии и вот там немного будет другая Оля Полякова", - добавила артистка.
Напомним, тем временем в Украине активно готовятся к нацотбору на "Евровидение-2025". Недавно стало известно, кто будет среди членов жюри конкурса.
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