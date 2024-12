Оля Полякова отреагировала на слухи, что она будет участвовать в "Евровидении" от другой страны

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на слухи, что она примет участие в международном песенном конкурсе "Евровидение", но от другой страны.

В общем, соответствующие сплетни озвучил ведущий Слава Демин. Он рассказал, что певица собралась попробовать свои силы на "Евровидении-2025" с англоязычной песней All for Your Love, которую она представила 24 декабря.

"Только что узнал, что Оля Полякова думает участвовать в "Евровидении", но от другой страны", — делился шоумен.

Оля Полякова в программе "ЖВЛ представляет" делится, что соответствующую композицию готовила со шведским композитором Андресоном Гансоном. Более того, с ним певица также создала трек для "Евровидения", однако с поездкой на международный конкурс не сложилось. В конце концов Полякова подготовила в сотрудничестве с композитором англоязычный альбом, который она представит уже в следующем году. Артистка обещает, что откроется для слушателей в новом амплуа.

"Он хотел сделать такую коллаборацию фольклорной и англоязычной эстетики. Говорит: "А спой какую-то песню народную". Я спела "Цвіте терен". Это мой первый мировой выпуск. Мы с этим автором делали трек для "Евровидения", но с этим не сложилось. Мы начали с ним делать англоязычный альбом. Я ездила в Швецию, мы накапливали материал и у нас такой уже альбом есть. Я его частично делала в Швеции, частично в Британии и вот там немного будет другая Оля Полякова", - добавила артистка.

Оля Полякова собиралась на Евровидение? Какую песню готовила звезда? – ЖВЛ представляет

Напомним, тем временем в Украине активно готовятся к нацотбору на "Евровидение-2025". Недавно стало известно, кто будет среди членов жюри конкурса.

