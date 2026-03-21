Оля Полякова отреагировала на заявления ее мужа о Маше Ефросининой и попросила у ведущей прощения

Оля Полякова и Маша Ефросинина с семьями

Реклама

Украинская певица Оля Полякова отреагировала на заявления мужа, бизнесмена Вадима Буряковского, о ведущей Маше Ефросининой и ее семье.

Артистка заверила, что очень сильно уважает Машу Ефросинину, Тимура Хромаева и их детей. Кроме того, певица отметила, что это действительно важные для нее люди. Поэтому, Оле Поляковой было обидно услышать слова ее мужа, которые могли бы сделать больно семье Маши Ефросининой и непосредственно самой ведущей.

"Я искренне уважаю Машу, Тимура и их семью. Для меня это пример достойных, крепких и долговременных отношений, к которым есть только уважение. Именно поэтому мне было крайне неприятно услышать слова моего мужа в его интервью в адрес Маши и ее семьи - я их не разделяю и, откровенно говоря, была шокирована его заявлениями, которые могли сделать больно важным для меня людям", - отметила артистка.

Реклама

Пост Оли Поляковой

Оля Полякова заверила, что в этом случае не разделяет слова своего мужа и все сказанное им в адрес ведущей - это лишь его позиция. Тем не менее, артистка попросила прощения у Маши Ефросининой и ее семьи.

"Я хочу это четко зафиксировать: это его личная позиция. Не моя. Иногда близость не означает тождество мнений. Но я считаю нужным извиниться! Мне жаль!" - подытожила артистка.

Напомним, на днях Вадим Буряковский дал интервью Дмитрию Гордону, где довольно неоднозначно высказался о Маше Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве. Бизнесмен рассказал об их недоразумениях. В частности, Буряковский назвал Хромаева "мажором", который "чтобы всего достичь, палец о палец не ударил", а что касается Ефросининой, то, по его словам, в жизни она не такая открытая, как на сцене.