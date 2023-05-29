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Оля Полякова ответила, будет ли петь свои русскоязычные песни на концертах

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
731
Время на прочтение
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Оля Полякова ответила, будет ли петь свои русскоязычные песни на концертах

Оля Полякова / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Исполнительница приняла важное решение.

Певица Оля Полякова до войны имела преимущественно русскоязычный репертуар, однако с 24 февраля начала менять свое творчество.

Несмотря на большую любовь поклонников к прошлым хитам исполнительницы, она приняла решение отказаться от всех песен на русском. Полякова убедительно заявила, что теперь слушатели не услышат от нее треков на языке врагов.

"Я скажу, что очень многие в Украине недооценивали вес языка. Но, когда у нас захотели забрать нашу землю, отменить нашу национальность, отрицать наш язык, мы как никогда захотели стать украинцами. Я не исключение. Я не использую больше русский. больше, я могу заявить, что я больше никогда в жизни не буду петь на русском", — подчеркнула Оля в эфире "Львовской волны".

Певица рассказала, что и дальше продолжила работать с теми же авторами песен, что и до войны. Некоторые из русскоязычных песен вместе с ними Полякова превратила в новые украиноязычные хиты. Например, новое звучание получили "Шлепки", "Королева-ночи", а "Лед тронулся" превратился в "Рай на земле".

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой
Оля Полякова / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

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Дата публикации
Просмотры
731
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