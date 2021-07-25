Оля Полякова ответила на хейт по поводу песни с матами ее 16-летней дочери

Артистка отметила, что всегда будет поддерживать Машу.

Украинская певица Оля Полякова, дочь которой на днях дала первый сольный концерт со своей рок-группой, ответила на критику пользователей.

Так, во время выступления 16-летняя Маша исполнила песню с бранными словами. Это вызвало большое возмущение среди фолловеров. Со своей стороны, звездная мама прокомментировала это в Instagram-stories.

"Читаю комментарии под постом выступления Маши с ее панк-рок-группой "ШВЫ". Конечно, понимаю, что многих очень сильно возмутили маты. Не могу сказать, что я поддерживаю маты в песнях, но если бы вы послушали, когда-нибудь, поинтересовались музыкой, которую слушают ваши дети, то вы бы очень удивились. Потому что, то, что делает Маша, это просто сказочки для деток, по сравнению с тем, что сегодня слушает молодежь. Она развивается в таком направлении, это ее право", — отметила Оля.

instagram.com/polyakovamusic

Знаменитость добавила, что она может даже не быть на стороне Маши, но всегда будет ее поддерживать: "Чего и вам со своими детьми желаю. Она еще покажет вам, поверьте".

Напомним, не так давно Маша Полякова вызвала споры видео с репетиции своей группы. Дочь звезды опубликовала ролик отснятый во время репетиции.

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