Оля Полякова подает в суд на Янину Соколову: журналистка резко отреагировала и назвала певицу "ватой"

Янина Соколова и Оля Полякова

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Журналистка и ведущая Янина Соколова резко отреагировала на намерение певицы Оли Поляковой судиться с ней.

В частности, артистка на днях объявила, что не позволит распространять ложную информацию о ней и будет отстаивать свою честь и достоинство в суде. Оля Полякова также добавила, что будет готовить соответствующий иск против Янины Соколовой.

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На своем YouTube-канале журналистка прокомментировала заявление исполнительницы. Янина Соколова предположила, что это из-за ее поста в Facebook, где она критиковала Олю Полякову. В то же время журналистка дала понять, что иска не боится и, мол, «ни одного суда „вата“ не выигрывала».

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Янина Соколова и Оля Полякова

«Моя догадка, возможно, это из-за моего поста в Facebook, где я критиковала артистку и делаю это не впервые. Когда мы приходили в себя от Дебальцевской операции, Оля Полякова вела премию на Ру.Тв. То есть, нас уже уничтожал противник, а Оля Полякова в центре Москвы вела премию с россиянами. Нам не впервые бороться в суде, „вата“ система подавала на меня в суд, ни одного суда „вата“ не выигрывала за все эти годы нашей деятельности», — отреагировала Янина Соколова.

Отметим, сама Оля Полякова не прибегала к конкретике, почему именно будет подавать в суд на Янину Соколову. Однако, вероятно, это через пост журналистки в Facebook, где она указала, что артистка «во время войны ездила в Крым и пела для россиян в кокошнике». Однако сама Оля Полякова после вторжения России не посещала полуостровов. К слову, Янина Соколова тоже отредактировала пост, где вместо Крыма указала Москву.

Сообщение Янины Соколовой / © facebook.com/yanina.sokolova

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