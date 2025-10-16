Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова рассекретила, что подает заявку на участие в Национальном отборе на музыкальный конкурс "Евровидение-2026".

Не секрет, что артистка мечтает представить Украину на международной песенной арене. Однако есть один нюанс. Дело в том, что по правилам нацотбора исполнительница не могла этого сделать. После скандала с одиозной Maruv, артистам, которые после 2014 года ездили в Россию, запрещено присылать заявки.

Впрочем, в этом году Оля Полякова серьезно настроена. Как узнали источники ТСН.ua, исполнительница планирует обратиться к "Суспільному" с просьбой изменить правила. Последний раз артистка была в РФ в 2015 году, после того ни разу туда не ездила и тем более не давала концерты. Поэтому, певица считает, что может принять участие в нацотборе.

Отметим, Оля Полякова неоднократно заявляла, что хочет принять участие от Украины в "Евровидении". Более того, у артистки даже есть готовая песня, которую она создала со шведским автором.

Воплотить свое желание в жизнь исполнительнице запрещали правила. Все это после скандала с Maruv. Одиозная певица победила на нацотборе в 2019 году. При этом она не стала отказываться от гастролей в РФ, а от участия в "Евровидении" отказалась. В том году Украина на конкурс не поехала. Тем временем оргкомитет запретил участвовать в нацотборе артистам, которые после 2019 года ездили в РФ.