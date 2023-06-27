Оля Полякова поддержит украинское ЛГБТ-сообщество на Pride in London - 2023

Певица Оля Полякова поддержит представителей ЛГБТИК-сообщества во время праздничного шествия в честь Луны гордости в Лондоне.

Исполнительница возглавит украинскую колонну, чтобы еще раз напомнить международному сообществу о войне в Украине. Так что уже 1 июля при поддержке украинского квир-патриотического движения UKRAINEPRIDE и британско-украинской волонтерской организации Support Ukraine London Полякова выйдет на марш достоинства вместе с украинцами.

Оля Полякова / Фото: пресс-служба Оли Поляковой

Певица прокомментировала свое участие в произошедшем и заявила, что во время войны всем украинцам особенно важно объединиться против общего врага, а не друг друга.

"Борьба за свободу и ценность каждого украинца — это то, за что наша страна ежедневно борется за право в поединке с рашистским злом. Война не выбирает, какого ты пола, сексуальной ориентации или какой у тебя цвет глаз. На передовой победу одерживают также военные ЛГБТИК+, права которых до сих пор не урегулированы законодательно в вопросах узаконивания отношений, заботы о партнере, их общем имуществе, детях… Защитить законно незащищенных от атак и травли, от преступлений на почве ненависти – это тот путь цивилизованной страны, который мы еще должны пройти. ощутимо отличается от государства-агрессора, где идеология страны является человеконенавистнической к своим же согражданам, где права человека — фикция. Украина — это уже часть прогрессивного мира, независимо от того, как быстро мы выиграем эту войну", — подчеркнула Полякова.

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