Оля Полякова поделилась редким фото с младшей дочкой и раскрыла, в какой школе она учится

Оля Полякова с дочкой / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова опубликовала фотографию со своей младшей дочерью Алисой на линейке в школе.

Звезда продемонстрировала образ Алисы — длинные темные волосы с ярким акцентом на фиолетовые пряди, белая рубашка, клетчатая юбка и классический черный рюкзак.

Полякова отметила, что сейчас снимать детей можно только не демонстрируя их лица для их же безопасности. Однако это не мешает поздравлениям, поэтому фанаты могут написать ей в сторис теплые слова и пожелания для Алисы.

Дочь Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

На фото певица также засветила заведение, в котором учится девушка. Младшая дочь артистки посещает Британскую международную школу, которая работает в Украине с 1997 года и единственной является членом Совета британских международных школ COBIS.

