ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
644
Время на прочтение
1 мин

Оля Полякова поделилась редким фото с младшей дочкой и раскрыла, в какой школе она учится

Артистка показала, как выглядит ее 13-летняя дочь сейчас.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Оля Полякова с дочкой

Оля Полякова с дочкой / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова опубликовала фотографию со своей младшей дочерью Алисой на линейке в школе.

Звезда продемонстрировала образ Алисы — длинные темные волосы с ярким акцентом на фиолетовые пряди, белая рубашка, клетчатая юбка и классический черный рюкзак.

Полякова отметила, что сейчас снимать детей можно только не демонстрируя их лица для их же безопасности. Однако это не мешает поздравлениям, поэтому фанаты могут написать ей в сторис теплые слова и пожелания для Алисы.

Дочь Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

Дочь Оли Поляковой / © instagram.com/polyakovamusic

На фото певица также засветила заведение, в котором учится девушка. Младшая дочь артистки посещает Британскую международную школу, которая работает в Украине с 1997 года и единственной является членом Совета британских международных школ COBIS.

Напомним, недавно Оля Полякова призналась, что думает о муже-иностранце 20-летней дочери. Артистка раскрыла свое отношение к зятю.

Дата публикации
Количество просмотров
644
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie