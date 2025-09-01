- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 644
- Время на прочтение
- 1 мин
Оля Полякова поделилась редким фото с младшей дочкой и раскрыла, в какой школе она учится
Артистка показала, как выглядит ее 13-летняя дочь сейчас.
Украинская певица Оля Полякова опубликовала фотографию со своей младшей дочерью Алисой на линейке в школе.
Звезда продемонстрировала образ Алисы — длинные темные волосы с ярким акцентом на фиолетовые пряди, белая рубашка, клетчатая юбка и классический черный рюкзак.
Полякова отметила, что сейчас снимать детей можно только не демонстрируя их лица для их же безопасности. Однако это не мешает поздравлениям, поэтому фанаты могут написать ей в сторис теплые слова и пожелания для Алисы.
На фото певица также засветила заведение, в котором учится девушка. Младшая дочь артистки посещает Британскую международную школу, которая работает в Украине с 1997 года и единственной является членом Совета британских международных школ COBIS.
Напомним, недавно Оля Полякова призналась, что думает о муже-иностранце 20-летней дочери. Артистка раскрыла свое отношение к зятю.