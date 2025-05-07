Оля Полякова подколола Тину Кароль и спародировала ее аштанга-позы: "Стоишь поперек дороги"

Тина Кароль и Оля Полякова / © пресс-служба канала "1+1"

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Украинская певица Оля Полякова подколола свою коллегу Тину Кароль.

Произошло это в новом выпуске шоу "Дорослі дівчата", которое она ведет вместе с ведущей Машей Ефросининой. В частности, они поговорили на тему, кто и как готовится к лету. Оля Полякова вспомнила свой марафон по похудению и отметила, что он работает, ведь его участницы стройные как Тина Кароль: "Марафон – вещь! У меня там уже девушки такие красивые, худые как Тина Кароль".

Маша Ефросинина сразу же извинилась перед Тиной Кароль. Ведущая отметила, что они ее действительно любят, просто она стоит у Поляковой поперек горла: "Тина, извини, пожалуйста, мы тебя очень любим. Правда! Ты просто стоишь поперек горла у Ольки!"

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Полякова поправила Ефросинину и отметила, что не поперек горла, а поперек дороги, и сразу начала пародировать аштанга-позы Кароль: "Не поперек горла, поперек дороги!".

Маша Ефросинина и Оля Полякова / © скриншот с видео

На что Маша Ефросинина отметила, что у Тины очень хорошая физическая подготовка и в аштанге она действительно профессионал: "Но как она хорошо стоит! Она стоит в невероятной аштанга-позе. Ты вот только так можешь в носочках, а она может в узел взять и завернуться".

Тем временем Оля Полякова позвала помощника и спародировала аштанга-позу Тины Кароль в своей интерпретации.

Оля Полякова спародировала Тину Кароль / © скриншот с видео

Напомним, в этом выпуске "Дорослих дівчат" Оля Полякова рассказала о кризисном периоде 13-летней дочери. Артистка поделилась, какие подростковые перемены происходят в Алисе.