Оля Полякова подралась с российским оператором и вспомнила, как строила карьеру в Москве

Украинская певица Оля Полякова, недавно отказавшаяся от вредных привычек, вспомнила, как активно развивала свою карьеру в Москве.

В частности, певица призналась, что в 2015 году у нее был заключен контракт с московской телекомпанией. Она вела несколько крупных и успешных в РФ проектов. Однако всегда отличалась своей проукраинской позицией. Поэтому у Поляковой всегда возникали конфликты.

Оля Полякова

"Мы ездили туда на съемку. Это было очень тяжело, потому что я спорила со всеми", – рассказала звезда в интервью Славе Демину.

Так, Оля вспомнила интересную историю, как ее очень взбесила пророссийская позиция одного из членов команды известного в РФ телешоу. Певица начала прилагать физическую силу для того, чтобы доказать россиянину, что он не прав. Однако, несмотря на такие попытки что-то объяснить, знаменитости так и не удалось донести правду.

Оля Полякова

"Однажды я даже подралась с оператором. Он такую хр*нь говорил, что я просто полезла к нему драться. Говорил об этом "распятии мальчиков" и всяком другом, что слышал по телевизору. Нам казалось, что с ними можно говорить и убедить. Это неправда", – высказалась Полякова.

К тому же, по словам звезды, на тот момент ее как раз ожидал успех. Она подписала контракт с большим популярным российским лейблом. Ей уже успели предсказать светлое и успешное будущее на землях оккупанта.

Оля Полякова

Впрочем, в начале 2015 года артистка отказалась от карьеры в РФ. После этого певица окончательно перестала ездить в страну-агрессорку. Она разорвала с ними все соглашения и с тех пор развивалась в Украине.

"Для меня великая радость, что артисты, развернувшиеся в начале 2015 года в сторону Украины и начавшие развивать украинский шоу-бизнес здесь… Эти артисты его и сделали буквально за три-четыре года. Красивым, изысканным, разнообразным", – поделилась Полякова.

Напомним, еще один украинский режиссер Семен Горов вспомнил, как на съемочной площадке набил рожу известному российскому актеру Алексею Панину. Это произошло на съемках шоу "Звезда+Звезда".

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