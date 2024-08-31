Оля Полякова похвасталась подарком от мужа за более 700 тыс. грн: "Клянчила 20 лет"

Украинская певица Оля Полякова в день премьеры песни "Білий налив" встретилась с известным блогером Николасом Кармой.

Звезда Сети уже традиционно поинтересовалась, сколько стоит повседневный образ звезды. Между тем, Оля не стала скрывать цен и призналась, что некоторые вещи она покупала 15-20 лет назад и продолжает их носить до сих пор. В то же время артистка похвасталась подарком от мужа, бизнесмена Вадима Буряковского. Так, на ее руке теперь сверкают новые часы известного бренда за более 700 тыс. грн. Полякова призналась, что хотела себе такие последние 20 лет и муж осуществил ее мечту.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/nicolas_karma_official

"Этот комбинезон покупала лет 20 назад за около тысячу долларов. Сумке лет 15, может, 1500 долл. Обувь – 100 евро. Муж подарил часы, которые 20 лет клянчила. И вот наконец получила и думаю, можно ли расставаться. Это 16 тыс. долларов. евро", — с юмором сказала Оля в ролике.

Оля Полякова и Николас Карма / Фото: instagram.com/nicolas_karma_official

Впрочем, певица не переживает за хейт в сторону стоимости ее одежды и аксессуаров. По ее словам, она честно работает и платит налоги и заработную плату сотрудникам. Полякова убеждена, что имеет полное право распоряжаться собственными средствами, как вздумается.

"Я не госслужащий, а удерживаю команду, плачу налоги… Я имею право тратить деньги", — объяснила звезда.

Напомним, недавно 19-летняя дочь Оли Поляковой показалась в больничной палате. Также Маша рассказала о своем неожиданном дебюте в шоу-бизнесе.

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