Оля Полякова похвасталась ремонтом в своей квартире в центре Киева, в которой обвалился потолок

Украинская певица Оля Полякова поделилась, что сделала ремонт в квартире в центре Киева и уже снова там начинает жить.

Об этом исполнительница рассказала в Instagram-stories. Артистке пришлось переехать в загородный дом из-за того, что квартира нуждалась в ремонте. В начале 2021 года из-за непогоды в доме начал протекать потолок, который впоследствии обрушился и испортил пол. Жить там было практически невозможно. Певица начала капитальный ремонт и вот наконец-то смогла вернуться в квартиру. Исполнительница говорит, что ремонтные работы еще продолжаются, но основные проблемы уже устранены.

Именно так выглядела квартира Оли Поляковой до ремонта / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Поздравляйте меня. Я сегодня (18 сентября – прим. ред.) первую ночь ночевала в своей новой-старой квартире. Еще не все готово, если честно, дизайн оставили такой же, но все поменяли. Потолок поменяли, полы поменяли. Вы же помните, у меня очень тек потолок, все было в потеках, прогнившее. Все заменили! Очень долго это делали", – поделилась певица.

Оля Полякова говорит, что очень рада снова вернуться жить в Киев. Певица делится, что ей даже спалось покрепче, хотя и звучала воздушная тревога.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я не жила в этой квартире четыре года. Меня даже не пугало, что на всю улицу звучала сирена. Я классно выспалась, потому что начинаю жить снова дома. Начинается новая жизнь в Киеве", — поделилась звезда.

Напомним, недавно Оля Полякова праздновала 20-летие брака с мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским. Артистка нежно поздравила возлюбленного с особой датой и показала их совместную фотографию.

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