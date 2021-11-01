Оля Полякова показала 16-летнюю дочь с томным взглядом и в прозрачной блузке

Оля Полякова показала 16-летнюю дочь с томным взглядом и в прозрачной блузке

Артистка похвасталась дочкой-красавицей.

Украинская певица Оля Полякова посвятила новый пост в Instagram своей старшей дочери Марии.

В фотоблоге звезда разместила серию снимков, на которых 16-летняя девушка позирует как настоящая модель. Маша одета в мамин прозрачный гольф черного цвета, из-под которого виднеется нижнее белье.

instagram.com/polyakovamusic

У девушки распущены волосы, а ее томный взгляд устремлен в камеру. Шею Маши украшают массивные цепи.

instagram.com/polyakovamusic

"Девочка – комплимент Бога! Бесспорно! Я ее так люблю! И мне так приятно что она так получилась!" – подписала кадры звездная мама.

instagram.com/polyakovamusic

В свою очередь, подписчики страницы Поляковой рассыпались в комплиментах: "Красавица! Так похожа на маму!", "Покрасить Марию в блондинку и выйдет копия Оли", "роскошный комлимент".

Интересно, что позже Полякова поделилась фотографией, на которой предстает в том же гольфе, в котором до этого позировала Мария.

instagram.com/polyakovamusic

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