Оля Полякова показала дочь под капельницей и рассказала, как искала врача на Занзибаре

Украинская певица Оля Полякова показала, как на Занзибаре лечат ее дочь Марию.

Как известно, артистка вместе со старшей дочерью отправились на отдых в Африку, впрочем, там им обоим стало плохо. Полякову мучила мигрень, а вот у Марии обнаружили желчнокаменную болезнь.

В сторис своей страницы в Instagram Полякова опубликовала короткое видео, на котором показала, как ее дочери ставят капельницу прямо в их номере в отеле. Причем делает это врач, который понимает украинский и даже получал врачебное образование в городе Сумы.

Дочь Оли Поляковой Мария / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Полякова рассказала подписчикам, как нашла такого врача на Занзибаре:

"Хочу вам показать Марусю, она лежит в номере, ей капают капельницу. А капает ее наш врач, которого зовут Сейф. Расскажу, как здесь, на Занзибаре, вся эта история работает. Наша страховая компания нашла нам врача, который говорит по-русски. Но врач учился в Украине, в Сумах и очень хорошо понимает украинский. Поэтому я с ним общаюсь на украинском, а он со мной на английском, или на русском. Врач приехал, они здесь могут делать капельницы прямо в номере", – рассказала Полякова.

Оля Полякова показала свою дочь под капельницей и рассказала, что с ней произошло

Позже звезда с дочерью показалась на пляже и артистка сообщила, что дочери стало гораздо лучше.

Напомним, ранее Оля Полякова делилась, что они с 18-летней дочерью Марией отправились на отдых на Занзибар. Впрочем, там их ждали испытания в виде проблем со здоровьем. Почти сразу после приезда Полякова пожаловалась на сильную головную боль, а ее дочь даже попала в больницу.

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