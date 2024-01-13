Оля Полякова показала, как катается на лыжах в Буковеле, и рассказала о своем небольшом отдыхе

Украинская певица Оля Полякова отправилась на горнолыжный курорт Украины и рассказала, чем там занимается.

Основной целью поездки в Буковель стала благотворительность. В частности, в одном из местных ресторанов у певицы состоится концерт-аукцион, благодаря которому собираются средства в поддержку ВСУ.

Оля Полякова в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также артистка показала, как она умеет мастерски кататься на лыжах. И добавила, что любит, когда рабочие поездки позволяют ей немного отдохнуть в курортных местах.

Оля Полякова в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Я обожаю, когда можно поехать на работу и немного отдохнуть. Хотя бы несколько часов покататься на лыжах", - рассказала звезда.

Полякова также поделилась со своими поклонниками секретом энергичности. По ее мнению, этому способствует любимое дело жизни.

"Заниматься любимым делом. Когда ты на своем месте, тогда есть энергия делать много прекрасных вещей", - подчеркнула артистка в фотоблоге.

Оля Полякова в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что еще недавно певица Оля Полякова находилась во Львове, где в больнице после операции лежит ее 18-летняя дочь Маша. Знаменитость посетила девушку и рассказала о ее самочувствии.

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