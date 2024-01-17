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Оля Полякова показала, как необычно празднует 45-летие и какие подарки получает

Оля Полякова показала, как необычно празднует 45-летие и какие подарки получает

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка по случаю праздника также представила украиноязычный альбом со своими переведенными популярными хитами.

Украинская певица Оля Полякова отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 45 лет.

Свой юбилей артистка встречает в довольно необычном месте. В частности, Полякова на один день стала радиоведущей на одном из самых популярных украинских радио.

К слову, певица в прямом эфире пообщается со слушателями и разыграет пять разных призов. Кроме того, она будет собирать средства для 53 бригады медицинской роты, которым ранее передавала эвакуационный реанимобиль.

Оля Полякова / ©
Оля Полякова

Кстати, Оля Полякова уже получает первые поздравления. Старшая дочь артистки испекла самостоятельно для нее торт

"Она до шести утра готовила торт своими руками! Будем пробовать!" – отметила певица.

Олю Полякову поздравляют с днем рождения / © instagram.com/polyakovamusic
Олю Полякову поздравляют с днем рождения / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также артист MELOVIN приехал на радио, подарил Оле букет, бутылку игристого и спел Happy Birthday to you.

Олю Полякову поздравляют с днем рождения / © instagram.com/polyakovamusic
Олю Полякову поздравляют с днем рождения / Фото: instagram.com/polyakovamusic

А вот ведущий Евгений Фешак вручил артистке корзину цветов и множество воздушных шариков.

Олю Полякову поздравляют с днем рождения / © instagram.com/polyakovamusic
Олю Полякову поздравляют с днем рождения / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кстати, сама Оля Полякова тоже подготовила для фанатов сюрприз. Знаменитость презентует первый альбом украиноязычных песен, который состоит из переведенных хитов: "Королева ночі", "Ей, Секундочку", "Чарівні очі", "Рай на землі", "Номер один", "Танцюю, як в останній раз" та "Шльопки".

Напомним, недавно певица Злата Огневич праздновала день рождения. Исполнительница показывала, как встретила 38-летие в Таиланде.

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