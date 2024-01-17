Оля Полякова показала, как необычно празднует 45-летие и какие подарки получает

Артистка по случаю праздника также представила украиноязычный альбом со своими переведенными популярными хитами.

Украинская певица Оля Полякова отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 45 лет.

Свой юбилей артистка встречает в довольно необычном месте. В частности, Полякова на один день стала радиоведущей на одном из самых популярных украинских радио.

К слову, певица в прямом эфире пообщается со слушателями и разыграет пять разных призов. Кроме того, она будет собирать средства для 53 бригады медицинской роты, которым ранее передавала эвакуационный реанимобиль.

Оля Полякова

Кстати, Оля Полякова уже получает первые поздравления. Старшая дочь артистки испекла самостоятельно для нее торт

"Она до шести утра готовила торт своими руками! Будем пробовать!" – отметила певица.

Олю Полякову поздравляют с днем рождения / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Также артист MELOVIN приехал на радио, подарил Оле букет, бутылку игристого и спел Happy Birthday to you.

Олю Полякову поздравляют с днем рождения / Фото: instagram.com/polyakovamusic

А вот ведущий Евгений Фешак вручил артистке корзину цветов и множество воздушных шариков.

Олю Полякову поздравляют с днем рождения / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кстати, сама Оля Полякова тоже подготовила для фанатов сюрприз. Знаменитость презентует первый альбом украиноязычных песен, который состоит из переведенных хитов: "Королева ночі", "Ей, Секундочку", "Чарівні очі", "Рай на землі", "Номер один", "Танцюю, як в останній раз" та "Шльопки".

Напомним, недавно певица Злата Огневич праздновала день рождения. Исполнительница показывала, как встретила 38-летие в Таиланде.

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