Оля Полякова показала, как отметила день рождения мужа в кубинском стиле

Артистка устроила шумную вечеринку со звездными гостями.
Украинская певица Оля Полякова, которая на днях в мини-бикини эротично позировала на газоне, 29 июня отпраздновала день рождения мужа Вадима.
По этому случаю артистка устроила шумную вечеринку в кубинском стиле во дворе своего дома на берегу Днепра. На праздник Оля нарядилась в длинное платье сиреневого цвета, а волосы украсила цветком. Старшая дочь Поляковой и ее мужа Мария была в желтой юбке и полосатом топе.
Поздравить именинника пришло немало звездных друзей. Среди них певица Даша Астафьева, фотограф Соня Плакидюк, режиссер Елена Винярская, ведущая Екатерина Осадчая. Кстати, за беременной Осадчей Вадим съездил лично на катере и привез к месту празднования.
Напомним, месяц назад Оля Полякова в венке из одуванчиков устроила импровизированный фотосет на поляне. Звезда призналась, что обожает весну.