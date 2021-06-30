Оля Полякова показала, как отметила день рождения мужа в кубинском стиле

Артистка устроила шумную вечеринку со звездными гостями.

Украинская певица Оля Полякова, которая на днях в мини-бикини эротично позировала на газоне, 29 июня отпраздновала день рождения мужа Вадима.

По этому случаю артистка устроила шумную вечеринку в кубинском стиле во дворе своего дома на берегу Днепра. На праздник Оля нарядилась в длинное платье сиреневого цвета, а волосы украсила цветком. Старшая дочь Поляковой и ее мужа Мария была в желтой юбке и полосатом топе.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Поздравить именинника пришло немало звездных друзей. Среди них певица Даша Астафьева, фотограф Соня Плакидюк, режиссер Елена Винярская, ведущая Екатерина Осадчая. Кстати, за беременной Осадчей Вадим съездил лично на катере и привез к месту празднования.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Напомним, месяц назад Оля Полякова в венке из одуванчиков устроила импровизированный фотосет на поляне. Звезда призналась, что обожает весну.

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