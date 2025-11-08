Оля Полякова показала, как пережила ужасный вражеский обстрел Киева: "Здесь страшно"

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова пережила ночь массированной атаки РФ по Украине и вынуждена была прятаться от опасности.

Так, знаменитость сначала рассказала подписчикам в Instagram-сторис о неприятном инциденте. Оказывается, в квартире звезды прорвало батареи, и артистка оказалась в слезах из-за аварийной ситуации. Впоследствии Полякова сообщила, что аварийная служба быстро справилась с проблемой.

После этого певица показала, где проводила ночь во время очередной вражеской атаки. Исполнительница рассказала, что ей пришлось спускаться с пятого этажа своей квартиры.

«Ну что, пупсики, чтобы вы понимали — я у себя в подвале. У меня тут матрасы на полу. Здесь немножко страшно, но я думаю, что на пятом этаже страшнее. Всем нам здоровья», — рассказала Полякова.

Певица поблагодарила подписчиков за поддержку и советы, призвав беречь здоровье и оставаться осторожными во время атак. Стоит отметить, что во время обстрела российские войска применили более 45 ракет и около 300 дронов-камикадзе, что повлекло аварийные отключения электроэнергии в разных регионах Украины.

Напомним, недавно Оля Полякова отреагировала на обвинения относительно своей «дружбы» с путинистом Филиппом Киркоровым и шокировала фанов, обнародовав его личный номер. Артистка также объяснила, как окончательно порвала все контакты с пропагандистским исполнителем.