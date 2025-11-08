- Дата публикации
-
Категория
Гламур
- Количество просмотров
- 1406
- Время на прочтение
- 1 мин
Оля Полякова показала, как пережила ужасный вражеский обстрел Киева: "Здесь страшно"
Певица показала, как спасалась во время ракетного обстрела столицы.
Украинская певица Оля Полякова пережила ночь массированной атаки РФ по Украине и вынуждена была прятаться от опасности.
Так, знаменитость сначала рассказала подписчикам в Instagram-сторис о неприятном инциденте. Оказывается, в квартире звезды прорвало батареи, и артистка оказалась в слезах из-за аварийной ситуации. Впоследствии Полякова сообщила, что аварийная служба быстро справилась с проблемой.
После этого певица показала, где проводила ночь во время очередной вражеской атаки. Исполнительница рассказала, что ей пришлось спускаться с пятого этажа своей квартиры.
«Ну что, пупсики, чтобы вы понимали — я у себя в подвале. У меня тут матрасы на полу. Здесь немножко страшно, но я думаю, что на пятом этаже страшнее. Всем нам здоровья», — рассказала Полякова.
Певица поблагодарила подписчиков за поддержку и советы, призвав беречь здоровье и оставаться осторожными во время атак. Стоит отметить, что во время обстрела российские войска применили более 45 ракет и около 300 дронов-камикадзе, что повлекло аварийные отключения электроэнергии в разных регионах Украины.
