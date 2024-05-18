Оля Полякова показала, как с Ефросининой и детьми оторвались на концерте Макса Барских

Украинская певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина посетили концерт Макса Барских, который состоялся 17 мая в Киеве.

Вместе со знаменитостями были их дети. В частности, 19-летняя Маша и 9-летний сын ведущей Саша. Незадолго до концерта они собрались и вместе пообедали.

Оля Полякова и Маша Ефросинина на концерте Макса Барских

Так, для эмоционального вечера Полякова выбрала черную рубашку и дополнила ее шляпой, а Ефросинина – поло и пиджак. Артистки находились в VIP-секторе и наслаждались атмосферой. В частности, подпевали Максу Барских композиции "Хочу танцювати", "Тумани" и танцевали вместе с фанами.

Оля Полякова и Маша Ефросинина на концерте Макса Барских

Оля Полякова и Маша Ефросинина на концерте Макса Барских

Оля Полякова и Маша Ефросинина на концерте Макса Барских

Оля Полякова и Маша Ефросинина на концерте Макса Барских

Оля Полякова и Маша Ефросинина на концерте Макса Барских

Также Оля показала тысячи поклонников, которые пришли насладиться музыкальным вечером и полностью заполнили площадку "Дворца спорта" в Киеве. Так, во время чувственной композиции "Небо" присутствующие включили фонарики и сделали концерт еще более эмоциональным. А также певица поделилась кадрами, как Макс Барских танцевал на сцене.

Оля Полякова и Маша Ефросинина на концерте Макса Барских

Оля Полякова и Маша Ефросинина на концерте Макса Барских

Оля Полякова и Маша Ефросинина на концерте Макса Барских

Своими впечатлениями от увиденного поделилась и Маша в своем фотоблоге. В частности, ведущая подчеркнула, что ее сын Саша является поклонником творчества Барских, поэтому парень был доволен.

Маша Ефросинина с сыном на концерте Макса Барских

А в конце звезды поблагодарили Макса Барских за шоу и отметили его талант.

Оля Полякова и Маша Ефросинина на концерте Макса Барских

Напомним, редакция сайта ТСН.ua также посетила зажигательное событие и рассказала все подробности концерта в Киеве в репортаже. Как оказалось, кроме оваций Макс Барских также получил странный сюрприз прямо на сцене.

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