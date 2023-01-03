Оля Полякова показала, как в подвале обустроила укрытие: "Вдруг что, будем ночевать здесь"

Артистка с детьми уже ночевала две ночи подряд в подвале.

На новогодние выходные страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину. Певица Оля Полякова рассказала, что вместе с дочерьми от обстрелов пряталась в подвале.

В помещении семье пришлось ночевать две ночи подряд. Однако подвал не предназначен для того, чтобы там спать. Поэтому Оля решила его обустроить под укрытие и разместила там две удобные кровати.

Укрытие Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Два дня подряд мы уже спали в подвале. Там у нас был неудобный диван. И сегодня мы принесли в подвал кровати. Вдруг что, будем здесь ночевать. А то дети мои спали на этом диване", — сказала Оля.

Укрытие Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка все же надеется, что укрытие им не понадобится и страна-агрессор Россия перестанет обстреливать Украину.

"Я надеюсь, что они нам не понадобятся", — подчеркнула Оля.

Напомним, недавно дочь Оли Поляковой в прямом эфире гадала на картах. Маша ответила на интересные вопросы пользователей о том, вернется ли Олег Винник в Украину и выйдет ли Леся Никитюк замуж в этом году.

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