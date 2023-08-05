Оля Полякова показала маму-красотку на редких кадрах и нежно поздравила ее с днем рождения

Певица Оля Полякова нежно приветствовала свою маму Светлану с днем рождения.

По случаю праздничной даты исполнительница поделилась на своей странице в Instagram и поделилась редкими фотографиями с самой родной. В своем поздравлении Оля поблагодарила маму за ее воспитание и поддержку.

Мама Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Мамочка! С днем рождения! Люблю сильно! Ты лучшая мама в мире! Без тебя ничего не было бы! Помню, как в детстве мы говорили по ночам в постели, обо всем на свете, о смысле жизни, существует ли что-то после, зачем мы здесь, и что останется после... Об астрономии, философии, о книгах которые ты читала, а ты их просто ела! Знаю, что глубина и мировоззрение у меня от тебя, способность смотреть глубже, не поверхностно, анализировать и скоро находить решения, задумываться над вечным, и жадно интересоваться всем, ну и королевские замашки тоже! Люблю искренне, желаю здоровья и долгих счастливых лет! Мира нам всем", — нежно поздравила маму певица.

Мама Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям, а также отметили, что известная блондинка очень похожа на свою маму-красотку.

Оля Полякова с мамой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Отметим, что долгое время мама Поляковой жила в России со своим избранником. Впрочем, в начале полномасштабной войны в Украине госпожа Светлана уехала за границу.

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