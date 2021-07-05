Оля Полякова показала первые кадры со съемок нового клипа и рассекретила главную героиню

Звезда фильма "Скажене Весілля" сыграет главную роль в видеоблокбастере артистки.

Украинская певица Оля Полякова, которая на днях отпраздновала 59-летие мужа, готовит к премьере новую видеоработу.

Уже вскоре увидит свет клип на композицию артистки "Взрослая девочка". Сегодня стало известно, что главную роль в видео на эту композицию сыграет звезда фильма "Скажене Весілля", актриса Инна Приходько.

Актриса поделилась, что все произошло спонтанно и неожиданно. Ее пригласили вечером, буквально накануне съемок — и она сразу согласилась.

Инна Приходько

Несмотря на солидный бэкграунд в кино, сериалах и телешоу, для Приходько это будет первый опыт участия в съемках музыкального видео. Но на площадке царила настолько теплая и дружеская атмосфера, что сам процесс прошел достаточно легко.

"Я немного переживала, когда мы с Олей впервые взаимодействовали в кадре. Но нам очень быстро удалось сработаться. Далее мы уже вместе шутили, генерировали гэги, подхватывали идеи друг друга — пошел контакт. Съемки были длительными, поскольку сам клип технически оказался очень сложным. Но благодаря коннекту у нас с Олей появилось второе дыхание: и мы были готовы продолжать еще и еще", — поделилась Инна.

Инна Приходько

Режиссером видео выступил знаменитый Любомир Левицкий. По словам Приходько, Левицкий превратил работу из крайне сложной технологии "motion control" в легкий и понятный для всех процесс. Впервые эту технологию применили во время съемок киноэпопеи "Звездные войны", а сегодня ее в основном используют в остросюжетных action-фильмах.

Инна Приходько не раскрыла сюжет видео, но намекнула, чего ожидать зрителям:

"Вы увидите веселую, легкую, а главное — поучительную историю. В ней очень много девушек узнают себя, ведь хотя бы раз, но каждая из них была в ситуации, изображенной в клипе. Клип — о "взрослых девочках", которыми мы остаемся независмо от возраста".

Премьера клипа и песни Оли Поляковой "Взрослая девочка" состоится 9 июля.

Напомним, неделю назад Оля Полякова поделилась фотографиями, на которых в мини-бикини эротично позировала на газоне.

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