Оля Полякова показала подросших дочерей-красавиц во время фотосета на Мальдивах

Артистка очаровала пляжными снимками.

Украинская певица Оля Полякова хоть и вынужденно на время застряла на Мальдивах, однако времени там зря не теряла.

Как рассказала артистка, она напоследок посетила местный огород, где увидела сахарный тростник, несколько похожий на бамбук, а также лемонграсс. Полякова призналась, что раньше, когда была на Мальдивах, украла себе лемонграсс и теперь он растет у нее дома в теплице.

Кроме того, Полякова устроила с дочками импровизированную фотосессию на пляже. Артистка похвасталась подросшими девочками-красавицами, и не упустила возможности продемонстрировать красивую фигуру в комбинации из легкой юбки-макси и топе со шнуровкой в области декольте.

instagram.com/polyakovamusic

Оля поделилась эмоциями от проведенного отпуска и призналась, что была сильно поражена местом, где они остановились.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

"Это невероятное приключение, которое случилось с нами не случайно. Я давно мечтала попасть именно в эту сеть отелей! Я видела на картинках и по отзывам, что здесь круто, но что настолько! Острова с озерами, болотами, натуральными джунглями, со своей экосистемой, которую берегут и поддерживают! Огромное количество живности! Девиз - no news, no shoes, мы неделю ходили босиком! А кухня… Короче мы влюбились!" – поделилась артистка.

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