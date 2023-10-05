Оля Полякова показала редкие фото с 12-летней дочерью-копией своего мужа

Артистка поздравила девочку с днем рождения.
Украинская певица Оля Полякова сегодня, 5 октября, празднует день рождения своей младшей дочери Алисы.
Об этом звездная мама рассказала на странице в Instagram и поделилась редкими фотографиями своего ребенка. Раньше Полякова не раз говорила, что Алиса не любит, когда знаменитая мама выставляет ее фотографии в фотоблоге. Но сегодня девочка сделала исключение.
Под снимками Полякова оставила трогательный пост с поздравлением для дочери:
"12! Моя маленькая и уже такая взрослая девочка! Такая забавная и сознательная, умная и смешная, красивая как солнце! Хочу, чтобы ты была здорова и счастлива! И чтобы воплотилось твое единственное желание уже полтора года, чтобы закончилась война и ты вернулась домой! Ибо нет для тебя лучшего места на земле, чем Украина, твой лес, твоя река и твои животные, все что ты любишь! И оно обязательно сбудется! И ты как и сотни тысяч детей вернешься в Украину, и мы все будем очень счастливы! Давайте пожелаем это Алисе и всем нам!" – написала Полякова.
В свою очередь, поклонники присоединились к поздравлениям, а также отметили, что если старшая дочь Мария – очень похожа на Олю, то младшая Алиса – копия ее мужа Вадима:
- Очень красивая девочка, на папу похожа
- Очень похожа на папу
- Папина дочь
- Алиска, будь счастлива! И пусть твое желание сбудется
Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой Мария неожиданно вернулась из Лондона, где училась, в Украину. Девушка также сообщила, что теперь будет получать высшее образование в Киеве.
Читайте также: