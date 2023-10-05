Оля Полякова показала редкие фото с 12-летней дочерью-копией своего мужа

Украинская певица Оля Полякова сегодня, 5 октября, празднует день рождения своей младшей дочери Алисы.

Об этом звездная мама рассказала на странице в Instagram и поделилась редкими фотографиями своего ребенка. Раньше Полякова не раз говорила, что Алиса не любит, когда знаменитая мама выставляет ее фотографии в фотоблоге. Но сегодня девочка сделала исключение.

Под снимками Полякова оставила трогательный пост с поздравлением для дочери:

"12! Моя маленькая и уже такая взрослая девочка! Такая забавная и сознательная, умная и смешная, красивая как солнце! Хочу, чтобы ты была здорова и счастлива! И чтобы воплотилось твое единственное желание уже полтора года, чтобы закончилась война и ты вернулась домой! Ибо нет для тебя лучшего места на земле, чем Украина, твой лес, твоя река и твои животные, все что ты любишь! И оно обязательно сбудется! И ты как и сотни тысяч детей вернешься в Украину, и мы все будем очень счастливы! Давайте пожелаем это Алисе и всем нам!" – написала Полякова.

Дочь Оли Поляковой Алиса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дочь Оли Поляковой Алиса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дочь Оли Поляковой Алиса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дочь Оли Поляковой Алиса / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В свою очередь, поклонники присоединились к поздравлениям, а также отметили, что если старшая дочь Мария – очень похожа на Олю, то младшая Алиса – копия ее мужа Вадима:

Очень красивая девочка, на папу похожа

Очень похожа на папу

Папина дочь

Алиска, будь счастлива! И пусть твое желание сбудется

Муж Оли Поляковой с дочерью Алисой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, недавно старшая дочь Оли Поляковой Мария неожиданно вернулась из Лондона, где училась, в Украину. Девушка также сообщила, что теперь будет получать высшее образование в Киеве.

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