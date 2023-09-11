Оля Полякова показала редкое фото с мужем и дочерьми и сообщила о празднике в ее семье

Исполнительница празднует 19-ю годовщину брака с возлюбленным.
Украинская певица Оля Полякова рассказала об особом и важном празднике в ее семье.
Артистка вместе со своим мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским отмечает 19-летие их брака. Правда, Полякова призналась, что с возлюбленным забыла о важной для семьи дате, однако для них самое главное, что они все вместе.
Также по случаю праздника исполнительница показала редкое фото со своим мужем и дочерьми, где они всей семьей позируют перед объективом фотокамеры.
"Нашей семье сегодня 19! Конечно, мы оба забыли об этом, но когда так долго знаешь друг друга, это не страшно. Страшно, когда война разделяет, забирает…", — поделилась артистка.
Певица также отметила, что по случаю 19-летия брака они не будут устраивать громкие празднования. Артистка с мужем желает, чтобы скорее закончилась война и над Украиной было мирное небо, а потом можно и веселиться.
"Дай нам Бог мира! Победы! Тогда отпразднуем!" – добавила исполнительница.
Напомним, недавно шестую годовщину брака праздновал экс-ведущий Александр Скичко. По случаю праздника знаменитость показал архивные романтические кадры со свадьбы с Елизаветой Юрушевой, которую они отыграли в Грузии.
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