Оля Полякова показала редкое фото с мужем и дочерьми и сообщила о празднике в ее семье

Украинская певица Оля Полякова рассказала об особом и важном празднике в ее семье.

Артистка вместе со своим мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским отмечает 19-летие их брака. Правда, Полякова призналась, что с возлюбленным забыла о важной для семьи дате, однако для них самое главное, что они все вместе.

Также по случаю праздника исполнительница показала редкое фото со своим мужем и дочерьми, где они всей семьей позируют перед объективом фотокамеры.

Оля Полякова с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Нашей семье сегодня 19! Конечно, мы оба забыли об этом, но когда так долго знаешь друг друга, это не страшно. Страшно, когда война разделяет, забирает…", — поделилась артистка.

Певица также отметила, что по случаю 19-летия брака они не будут устраивать громкие празднования. Артистка с мужем желает, чтобы скорее закончилась война и над Украиной было мирное небо, а потом можно и веселиться.

"Дай нам Бог мира! Победы! Тогда отпразднуем!" – добавила исполнительница.

Напомним, недавно шестую годовщину брака праздновал экс-ведущий Александр Скичко. По случаю праздника знаменитость показал архивные романтические кадры со свадьбы с Елизаветой Юрушевой, которую они отыграли в Грузии.

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