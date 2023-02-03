Оля Полякова показала, с кем вместо Олега Винника спела свой хит "Чарівні очі"

Украинская певица Оля Полякова представила свой трек "Чарівні очі" в дуэте с грузинским певцом Анри Джохадзе.

Отметим, что Джохадзе вместе с Поляковой исполнил композицию на украинском языке. Интересно, что в своем первоочередном варианте песня была на русском языке и должна была выйти под названием "Длинные ноги" в дуэте с певцом Олегом Винником. Релиз дуэта должен был состояться еще 8 марта 2022 года. Но из-за полномасштабного вторжения премьеру отложили, Олег Винник из-за состояния здоровья оказался за границей, а Полякова приняла решение написать к песне новый текст на украинском языке.

Позже звезда захотела записать трек в дуэте и пригласила для этого грузинского певца Анри Джохадзе.

В свою очередь, поклонники Поляковой признались, что им этот дуэт очень понравился: "благозвучная и прекрасная песня на украинском! Пожалуйста, не возвращайтесь к русскому в своем творчестве", "прекрасная версия", "Очень красивая песня. Ноги сами пускаются в пляс".

Напомним, 17 января Оля Полякова отметила день рождения. Артистка показала где и с кем встретила 44-летие.

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