Оля Полякова показала счастливых дочерей в аэропорту, которые возвращаются в Украину

Дочери певицы Оли Поляковой Маша и Алиса впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину возвращаются домой.
Певица и тренер "Голосу країни" Оля Полякова уже больше месяца находится в Украине. В Киеве певица вместе со своей командой принимала участие в благотворительных мероприятиях, а также работает над своим новым украиноязычным альбомом.
Все это время дочери исполнительницы находились у подруги мамы, российской журналистки Ники Белоцерковской, во Франции. По словам Поляковой, девочки уже давно хотели вернуться домой, но она переживала за их безопасность.
Однако сегодня 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса наконец-то отправляются в родную Украину. Певица рассказала об этом в сторис своей страницы в Instagram.
"Вот такие девочки с гитарами, музыканты, едут домой, в Украину!" – сказала в видео Полякова.
В скором времени у девочек должен начаться новый учебный год. Особенно важен он для старшей Марии, ведь она начинает обучение в университете.
Напомним, что летом дочь Оли Поляковой поступила в один из престижных европейских вузов в Великобритании. Как известно, девушка решила пойти по стопам звездной мамы и выбрала музыкальную специальность.
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