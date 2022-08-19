Оля Полякова показала счастливых дочерей в аэропорту, которые возвращаются в Украину

Дочери певицы Оли Поляковой Маша и Алиса впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину возвращаются домой.

Певица и тренер "Голосу країни" Оля Полякова уже больше месяца находится в Украине. В Киеве певица вместе со своей командой принимала участие в благотворительных мероприятиях, а также работает над своим новым украиноязычным альбомом.

Все это время дочери исполнительницы находились у подруги мамы, российской журналистки Ники Белоцерковской, во Франции. По словам Поляковой, девочки уже давно хотели вернуться домой, но она переживала за их безопасность.

Однако сегодня 17-летняя Маша и 10-летняя Алиса наконец-то отправляются в родную Украину. Певица рассказала об этом в сторис своей страницы в Instagram.

"Вот такие девочки с гитарами, музыканты, едут домой, в Украину!" – сказала в видео Полякова.

Дочери Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Дочери Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В скором времени у девочек должен начаться новый учебный год. Особенно важен он для старшей Марии, ведь она начинает обучение в университете.

Напомним, что летом дочь Оли Поляковой поступила в один из престижных европейских вузов в Великобритании. Как известно, девушка решила пойти по стопам звездной мамы и выбрала музыкальную специальность.

Читайте также: