Оля Полякова показала себя с лишним весом и раскрыла, как похудела на 22 килограмма

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

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Украинская певица Оля Полякова показала, как выглядела с лишним весом, и рассекретила, как похудела на 22 килограмма.

Знаменитость набрала вес после второй беременности. В частности, артистка кормила дочь грудью. Вместе с тем она сама хорошо ела, чтобы у нее было молоко. После того, как певица завершила грудное вскармливание, она поняла, что набрала 22 килограмма.

Все лишь за неделю Оля Полякова похудела на 12 кило, однако 10 лишних еще оставалось. Певица на проекте "Терапія красою" говорит, что делала разные процедуры, занималась спортом и ежедневно принимала душ Шарко. Исполнительница признается, что худела довольно длительное время. В частности, ей понадобилось три года, чтобы вернуть свою форму. Правда, Оля Полякова заверила, что, несмотря на лишние 10 кило, была стройной.

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Оля Полякова / © скриншот с видео

"Я родила Алису и начала ее кормить. И что-то случилось — я начала набирать вес. Ну надо сказать о том, что я начала есть печенье с молоком. Набиралось у меня не только молоко, но и жир. Короче, набрала 22 килограмма. Когда я решила прекратить кормить — за первую неделю сбросила 12 килограммов. Ну и те 10 кило мне нужно было сбросить. Я делала процедуры, спорт, душ Шарко. Скажу честно, я очень медленно худела. Если посмотреть мои первые клипы после рождения, я там была не пышка, но дебелая. Меня было 67 кило, это было нормально для моего роста. Я понемногу — и года через три пришла в норму", — говорит певица.

Оля Полякова / © скриншот с видео

В настоящее время у Оли Поляковой очень стройная фигура. Исполнительница уверяет, что в еде себя не ограничивает, правда, ест маленькими порциями. Также артистка регулярно занимается спортом, ходит в баню, на массажи и пользуется скрабами.

Напомним, недавно Оля Полякова подколола певицу Тину Кароль и спародировала ее аштанга-позы. Артистка уже ответила коллеге.